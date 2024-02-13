САП повідомив колишньому нардепу про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло

Антикорупційні органи України повідомили про підозру в незаконному отриманні 613 тис. грн компенсації за житло в Києві колишньому народному депутату, який обіймає керівну посаду в одній із райрад, інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"12 лютого 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній із районних рад, у незаконному отриманні 613 тис. грн компенсації за винайм житла у столиці", - ідеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України, а оскільки місцезнаходження колишнього нардепа не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

"У межах слідства, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що попри наявність власного житла у столиці, народний депутат без законних на те підстав продовжив користуватися готельним номером ДП "Готельний комплекс "Київ". У результаті з вересня 2016-го по березень 2019 року він незаконно отримав понад 613 тис. грн компенсацій за винайм житла", - уточнюється в повідомленні.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного.