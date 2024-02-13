ТЕС на Дніпропетровщині припинила роботу через обстріл, усі споживачі Дніпра зі світлом

У ніч на 13 лютого обстріляно одну з ТЕС у Дніпропетровській області, внаслідок чого станція призупинила роботу.

"Енергоблоки (ТЕС - ІФ-У) відключилися, станція розвантажилася і припинила виробництво електроенергії", - повідомило Міністерство енергетики України у вівторок уранці.

За інформацією відомства, внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити за кілька годин. Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання.

Своєю чергою, як повідомив ДТЕК, за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Також відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів.

"Наразі триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень. Усі споживачі міста Дніпро - зі світлом", - зазначили в Міненерго.

Також увечері 12 лютого енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання для споживачів міста Павлоград та прилеглих районів на Дніпропетровщині, знеструмлених після обстрілу енергетичних об'єктів напередодні.

Як повідомлялося з посиланням на голову ОВА Дніпропетровської області Сергія Лисака, унаслідок атаки БПЛА в ніч на вівторок є влучання в енергетичний та інфраструктурний об'єкти регіону.