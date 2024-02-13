У Чорному морі один ворожий ракетоносій

У Чорному морі станом на ранок вівторка перебуває один ворожий ракетоносій, один у Середземному, загальний залп до 6 і до 8 ракет відповідно, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі 4 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 6 ракет; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 9 суден, з них 4 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 14 суден, із них 5 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).