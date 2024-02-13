Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:25 13.02.2024
У Дніпрі після атаки дронів є перебої зі світлом та водою

У Дніпрі після атаки дронів є перебої зі світлом та водою

00:08 13.02.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

23:14 12.02.2024
ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО СЕРІЮ ВИБУХІВ У ДНІПРІ

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО СЕРІЮ ВИБУХІВ У ДНІПРІ

22:49 12.02.2024
У Харкові внаслідок влучення ворожих дронів по нафтобазі в довкілля потрапило близько 3 тис. тон нафтопродуктів

У Харкові внаслідок влучення ворожих дронів по нафтобазі в довкілля потрапило близько 3 тис. тон нафтопродуктів

15:48 12.02.2024
Голова ОВА: Після вибуху в Кропивницькому районі постраждалих і руйнувань немає

Голова ОВА: Після вибуху в Кропивницькому районі постраждалих і руйнувань немає

02:22 12.02.2024
Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

23:59 11.02.2024
Окупанти вдарили С-300 по Люботину, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

Окупанти вдарили С-300 по Люботину, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

23:40 11.02.2024
Сенат США зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

Сенат США зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

23:13 11.02.2024
Харківщина під ворожими ударами

Харківщина під ворожими ударами

23:11 11.02.2024
У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

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ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі після атаки дронів є перебої зі світлом та водою

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО СЕРІЮ ВИБУХІВ У ДНІПРІ

Депозити резидентів в українських банках у січні-2024 скоротилися на 2,1% вперше із серпня-2022

Україна на Мюнхенській конференції з безпеки представить своє бачення перспектив вільних націй

Виробники систем РЕБ заслуговують на державне сприяння

ОСТАННЄ

Кабмін просить право передавати отримані АРМА об'єкти для потреб ВПО, реабілітації військовослужбовців і держорганів

Окупанти використали під час ракетного удару по Києву протикорабельну ракету "Циркон"

Каїр готовий призупинити дію мирного договору з Ізраїлем у разі порушення ізраїльською стороною військових протоколів до цього документа

Депозити резидентів в українських банках у січні-2024 скоротилися на 2,1% вперше із серпня-2022

Україна на Мюнхенській конференції з безпеки представить своє бачення перспектив вільних націй

Виробники систем РЕБ заслуговують на державне сприяння

У Павлограді станом на 19:00 залишаються без е/е 12 тис. споживачів, понад 40 тис. під'єднано

Українська авіація та ракетники за добу завдали ударів по 14 локаціях російських окупантів

Генштаб ЗСУ: Окупанти за добу завдали п'яти ракетних і 71 авіаційного удару, обстріляли з мінометів та артилерії майже 110 населених пунктів України

У Донецькій області внаслідок вибуху артилерійського снаряда загинула людина

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