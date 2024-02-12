У Харкові внаслідок влучення ворожих дронів по нафтобазі в довкілля потрапило близько 3 тис. тон нафтопродуктів

Внаслідок ударів дронів, завданих російськими окупаційними військами по нафтобазі в Немишлянському районі Харкова, стався витік нафтопродуктів в екосистему, повідомляє прес-служба Харківської обласної військової адміністрації.

"За попередніми даними, у навколишнє середовище потрапили близько 3000 тонн продуктів... Фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області у негайному порядку відібрали проби води на 9 об'єктах міста Харкова та області, а саме у річці Уди. Зразки передали для проведення тестування на українську науково-дослідний інститут екологічних проблем з метою визначення рівня забрудненості та наявності шкідливих речовин”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

За результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел з питною водою.

За інформацією прес-служби, розроблено алгоритм дій, щоб не допустити попадання шкідливих речовин у річку Сіверський Донець.

"Визначено місце на руслі річки Уди, де проводитимуться заходи щодо зупинення пересування нафтопродуктів із застосуванням портових інфраструктурних огорож та знезараження водних ресурсів за допомогою сорбенту", - повідомляє прес-служба ХОВА.

Крім того, ухвалено рішення про посилення перевірок та заходів контролю на місцях зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів та інших небезпечних об'єктів на території Харківської області.

Як повідомлялося, пізно ввечері 9 лютого в Немишлянському районі Харкова внаслідок потрапляння до нафтобази трьох дронів, запущених з території Білгородської області, розпочалася масштабна пожежа. В результаті 7 людей, у тому числі 3 дітей, загинули, 3 постраждали. 57 людей залишилися без житла.