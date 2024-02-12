Події

19:59 12.02.2024

У Павлограді станом на 19:00 залишаються без е/е 12 тис. споживачів, понад 40 тис. під'єднано

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У Павлограді станом на 19:00 залишаються без е/е 12 тис. споживачів, понад 40 тис. під'єднано

Станом на 19:00 12 лютого без електропостачання залишаються ще майже 12 тисяч споживачів у Павлограді та прилеглих районах Дніпропетровської області, які залишилися знеструмленими внаслідок нічної атаки БПЛА.

"Тривають роботи з усунення наслідків атаки і відновлення стабільного електропостачання в регіоні", - повідомило Міністерство енергетики України.

За інформацією відомства, енергетикам вдалося заживити понад 40 тис. абонентів у Павлограді та прилеглих районах, знеструмлених через нічну атаку дронів.

Зокрема після отримання дозволу від військових уночі було під'єднано 24 тис. споживачів, оперативно заживлено за резервними схемами сім шахт та об'єкти промисловості, які теж були знеструмлені внаслідок атаки.

"Вдень енергетики підключили близько 17 тисяч знеструмлених абонентів", - зазначили в Міненерго.

Як повідомлялося, в ніч на 12 лютого ворог знову завдав ударів БПЛА по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждало обладнання однієї з підстанцій НЕК "Укренерго". У Павлоградському та Синельниківському районах Дніпропетровської області було частково знеструмлено промислових і приватних споживачів.

Теги: #павлоград #електропостачання

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