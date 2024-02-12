Генштаб ЗСУ: Окупанти за добу завдали п'яти ракетних і 71 авіаційного удару, обстріляли з мінометів та артилерії майже 110 населених пунктів України

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали п'яти ракетних і 71 авіаційного удару, здійснили 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Загалом ворог завдав 5 ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення Генштабу, артилерійських і мінометних обстрілів російських окупантів зазнали майже 110 населених пунктів України. Зокрема Володимирівка, Пономаренки, Волфине, Степок Сумської області; Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області; Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області; Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області; Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області; Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка Донецької області; Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка; Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області; Полтавка, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області; Херсон, Антонівка, Понятівка Херсонської області.

Як повідомляється, російські війська завдали авіаційних ударів у районі н. п. Виїмка і Нью-Йорк Донецької області. Також російські загарбники завдали авіаційного удару в районі н. п. Новокалинове, Костянтинівка та Парасковіївка Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів у районах н. п. Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області.

Крім цього, російські війська здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Львове, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.