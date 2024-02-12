Події

19:41 12.02.2024

У Донецькій області внаслідок вибуху артилерійського снаряда загинула людина

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У с. Молочарка Краматорського району Донецької області внаслідок вибуху артилерійського снаряда загинув чоловік, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Попередньо чоловіки намагалися розібрати артилерійський снаряд. Унаслідок вибуху один чоловік 1993 р.н. загинув на місці, іншого госпіталізовано в лікарню", - зазначено в повідомленні.

У ДСНС закликали в разі виявлення боєприпасів не намагатися їх розбирати або переміщати і негайно повідомляти рятувальників за номером "101".

 

 

 

Теги: #снаряд #вибух #донецька #загиблий

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