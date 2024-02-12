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16:56 12.02.2024

СБУ повідомила про підозру чиновнику окупаційного уряду Криму, який забезпечує серійне виробництво дронів для армії РФ

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Служба безпеки України зібрала доказову базу й повідомила про підозру т.з. першому заступнику міністра економічного розвитку окупаційного уряду Криму Роману Хитущенку, який забезпечує серійне виробництво дронів для армії РФ, інформують в СБУ.

"Перебуваючи на "посаді", фігурант виконує завдання кремля щодо організації промислового виробництва бойових дронів для російських військ", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, у червні 2023 року Хитущенко увійшов до складу робочої групи, яка створила в тимчасово окупованому Севастополі технологічну базу з виробництва безпілотників.

"Насамперед мова йде про серійне проєктування та виготовлення ударних і розвідувальних БПЛА. У разі успішного випробування бойових дронів їх відправляють на передові позиції окупаційних угруповань на південному фронті", - наголошується в повідомленні української спецслужби.

За інформацією СБУ, за безперебійність виробництва дронів колаборант доповідає окупаційному керівництву Криму.

Як встановило розслідування, житель Криму Хитущенко одним з перших підтримав захоплення українського півострова. "За таку лояльність російські загарбники включили його до складу місцевої окупаційної адміністрації рф, де спершу призначили "заступником міністра економічного розвитку", а в листопаді 2023 року - "першим заступником"", - уточнюється в повідомленні.

Фігурант опікується питаннями переформатування економіки півострова під потреби військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ, а також є частим гостем в ефірах російських телеканалів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Хитущенку про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури в АР Крим та Севастополі.

Теги: #сбу #крим #дрони

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