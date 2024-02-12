Події

15:22 12.02.2024

У Молдові на місці падіння уламків БПЛА Shahed виявили бойову частину з вибухівкою

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У Молдові на місці падіння уламків БПЛА Shahed виявили бойову частину дрона, що містила приблизно 50 кг вибухової речовини, найближчим часом сапери знешкодять вибухівку, повідомляє NewsMaker із посиланням на Генінспекторат молдовської поліції.

"Під час обстеження місця падіння уламків бойового безпілотника Shahed у Вулканештському районі сапери виявили бойову частину дрона, яка містила близько 50 кг вибухової речовини... Співробітники вибухотехнічного відділу МВС знешкодили й зібрали всі уламки безпілотника. Найближчим часом сапери в умовах безпеки детонують виявлений заряд вибухівки", - йдеться в повідомленні.

У молдовській поліції повідомляють, що оточили весь периметр падіння БПЛА з моменту виявлення уламків дрона й до завершення розслідування.

Як повідомлялося, у неділю в Молдові в районі молдовсько-українського кордону неподалік села Етулія Вулканештського району прикордонна поліція виявила фрагменти безпілотного літального апарата типу Shahed.

 

Теги: #молдова #shahed

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