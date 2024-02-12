Екснардеп Пашинський заявляє про обшуки СБУ та НАБУ у нього у справі "палива Курченка"

Колишній народний депутат України, ексголова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський повідомив про проведення обшуків у нього вдома співробітниками Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України в понеділок уранці.

"Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснафти", державі", - написав Пашинський у фейсбуці.

Екснардеп уточнив, що йдеться про передачу у 2014 році майже 100 тис. тонн нафтопродуктів державним нафтовим оператором і його звернення у 2015 році до президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом "Роснафти".

За його словами, обшуки проводяться на підставі кримінального провадження, порушеного ще в травні 2014 року.

Згідно з матеріалами в базі судових рішень, кримінальну справу ініціювала компанія Soprema Trading Ltd, яка звинуватила посадовців держпідприємства "Укртранснафтопродукт" у протиправному привласненні 70 тис. тонн пального та реалізації їх із листопада 2014 року до січня 2015 року ТОВ "Трейд Інвест Компані", яке має ознаки "фіктивності". Досудовим розслідуванням було також встановлено, що "Укртранснафтопродукт" за ухваленими у вересні-листопаді 2014 року постановами Приморського районного суду Одеси продало бензин А-92 і А-95 на ТОВ "Укройлпродукт" на 183 млн грн.

У справі проходив також "Фортуна-банк" Сергія Тищенка, з яким пов'язували і зазначені компанії-покупців палива. Згідно з повідомленнями ЗМІ, нібито обшуки в понеділок відбуваються і в Тищенка, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Пашинський також спростував інформацію про висунення йому підозри, про що написала низка анонімних телеграм-каналів.

Агентство "Інтерфакс-Україна" поки що не має офіційних коментарів правоохоронних органів.