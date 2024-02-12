Події

12:10 12.02.2024

Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

1 хв читати
Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

Україна звернулася до поліції Польщі з вимогою відкрити справу за фактом інциденту в неділю, коли польські фермери висипали українське зерно з вантажівок, правоохоронці відкрили провадження, повідомляє посол України в Республіці Польща Василь Зварич.

"Після отримання інформації про розсипане польськими фермерами зерно з українських тирів, що були опломбовані після відповідних митних процедур і рухалися транзитом до Литви, Посольство та Генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити провадження за фактом цього ганебного злочину", - написав Зварич на своїй фейсбук-сторінці.

Посол додав, що "польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури".

Крім цього, на прямому зв'язку з водіями вантажівок перебувають українські дипломати.

Зварич наголосив, що "методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральний бік цієї провокації". Він додав, що Україна вимагає знайти і притягнути до відповідальності винних у цьому інциденті.

"Польські органи влади мають рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити таких варварських дій у майбутньому", - підсумував посол.

Раніше повідомлялося, що поліція Польщі розслідує інцидент біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", під час якого польські аграрії висипали зерно з українських вантажівок. 

Теги: #зерно #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:15 11.02.2024
Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок

Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок

21:02 11.02.2024
Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

17:44 09.02.2024
Аграрний міністр Польщі попросив фермерів-страйкарів припинити блокаду прикордонних переходів

Аграрний міністр Польщі попросив фермерів-страйкарів припинити блокаду прикордонних переходів

13:20 09.02.2024
Рух транспорту на кордоні з Польщею ускладнений через протести фермерів

Рух транспорту на кордоні з Польщею ускладнений через протести фермерів

12:56 09.02.2024
Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

17:58 08.02.2024
З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

15:14 08.02.2024
Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

14:22 08.02.2024
Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

12:52 08.02.2024
ПП "Зосин-Устилуг" із 12 лютого буде частково заблоковано

ПП "Зосин-Устилуг" із 12 лютого буде частково заблоковано

17:50 07.02.2024
"Метінвест" у 2023 р. наростив експорт металу до Польщі на 16% за вчетверо повільнішої перевалки в польських портах порівняно з українськими

"Метінвест" у 2023 р. наростив експорт металу до Польщі на 16% за вчетверо повільнішої перевалки в польських портах порівняно з українськими

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР: Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам

Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску і знову заблокували ПП "Медика - Шегині" - Держприкордонслужба

ДБР: Заарештовано нерухомість і транспорт Гринкевича, а також членів його сім'ї та двох співучасників

За минулу добу ліквідовано 790 окупантів і 45 БПЛА противника

Харківщина під ворожими ударами

ОСТАННЄ

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Харкові, спровоковану атакою дронів - ДСНС

Найближчими днями в Україні буде тепло й дощитиме

Екснардеп Пашинський заявляє про обшуки СБУ та НАБУ у нього у справі "палива Курченка"

ГУР: Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам

Поліція вже затримала зловмисника, який напав на баскетболіста юнацьких збірних України в Дюссельдорфі, - МЗС

Жителю Нікополя повідомлено про підозру у вбивстві заступника мера міста

Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску і знову заблокували ПП "Медика - Шегині" - Держприкордонслужба

Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Помер засновник цифрового агентства Postmen Ярослав Ведмідь

ДБР: Заарештовано нерухомість і транспорт Гринкевича, а також членів його сім'ї та двох співучасників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА