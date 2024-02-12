Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

Україна звернулася до поліції Польщі з вимогою відкрити справу за фактом інциденту в неділю, коли польські фермери висипали українське зерно з вантажівок, правоохоронці відкрили провадження, повідомляє посол України в Республіці Польща Василь Зварич.

"Після отримання інформації про розсипане польськими фермерами зерно з українських тирів, що були опломбовані після відповідних митних процедур і рухалися транзитом до Литви, Посольство та Генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити провадження за фактом цього ганебного злочину", - написав Зварич на своїй фейсбук-сторінці.

Посол додав, що "польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури".

Крім цього, на прямому зв'язку з водіями вантажівок перебувають українські дипломати.

Зварич наголосив, що "методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральний бік цієї провокації". Він додав, що Україна вимагає знайти і притягнути до відповідальності винних у цьому інциденті.

"Польські органи влади мають рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити таких варварських дій у майбутньому", - підсумував посол.

Раніше повідомлялося, що поліція Польщі розслідує інцидент біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", під час якого польські аграрії висипали зерно з українських вантажівок.