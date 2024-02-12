РФ тримає в Чорному морі п’ять кораблів, зокрема два носії "Калібрів"

Флот РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 5 кораблів, серед яких 2 носії "Калібрів", повідомляють Військово-морські сили ЗС України в понеділок уранці.

"Станом на 07:30 12.02.2024 у Чорному морі 5 ворожих кораблів серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет. В Азовському морі - 1 ворожий корабель. У Середземному морі - 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС.

Повідомляють, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 7 суден, із них 4 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 15 суден, із них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.