Події

07:21 12.02.2024

За добу було 100 бойових зіткнень, найбільша інтенсивність ворожих атак на авдіївському та мар'їнському напрямках

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За добу було 100 бойових зіткнень, найбільша інтенсивність ворожих атак на авдіївському та мар'їнському напрямках

За минулу добу відбулося 100 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 41 атаку - на авдіївському напрямку, і 32 атаки - на мар'їнському, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил станом на 06.00 понеділка.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога біля Іванівки та Табаївки Харківської області.

На лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупантів неподалік Білогорівки Луганської області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 19 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 23 атаки ворога неподалік Авдіївки та ще 18 атак на південь від Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 32 атаки.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога північніше Приютного Запорізької області.

На запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника біля Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 1 безуспішну штурмову дію.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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