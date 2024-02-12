Події

07:13 12.02.2024

РФ за добу завдала по Україні чотири ракетних і 110 авіаційних ударів - Генштаб

1 хв читати
РФ за добу завдала по Україні чотири ракетних і 110 авіаційних ударів - Генштаб

Ворог завдав 4 ракетних і 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 понеділка.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БПЛА.

За даними Генштабу, авіаційних ударів зазнали: Кліщіївка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Роботине, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Качкарівка, Монастирське, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:22 12.02.2024
Українські ракетники атакували два пункти управління і два райони розміщення сил РФ

Українські ракетники атакували два пункти управління і два райони розміщення сил РФ

07:21 12.02.2024
За добу було 100 бойових зіткнень, найбільша інтенсивність ворожих атак на авдіївському та мар'їнському напрямках

За добу було 100 бойових зіткнень, найбільша інтенсивність ворожих атак на авдіївському та мар'їнському напрямках

19:50 11.02.2024
Генштаб ЗСУ: Війська РФ завдали одного ракетного і 79 авіаційних ударів за добу

Генштаб ЗСУ: Війська РФ завдали одного ракетного і 79 авіаційних ударів за добу

19:42 11.02.2024
Генштаб ЗСУ: Ракетники за добу вразили два пункти управління і два склади з боєприпасами

Генштаб ЗСУ: Ракетники за добу вразили два пункти управління і два склади з боєприпасами

19:26 11.02.2024
Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 38 атак окупантів

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 38 атак окупантів

08:10 11.02.2024
Найбільшу кількість ворожих атак ЗС України відбили на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Найбільшу кількість ворожих атак ЗС України відбили на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках

08:03 11.02.2024
Окупанти за добу здійснили три ракетні та 63 авіаудари, також 93 обстріли з РСЗВ

Окупанти за добу здійснили три ракетні та 63 авіаудари, також 93 обстріли з РСЗВ

07:50 11.02.2024
Окупанти за добу втратили 930 осіб

Окупанти за добу втратили 930 осіб

20:10 10.02.2024
Українські ракетні війська завдали три удари по районах зосередження противника

Українські ракетні війська завдали три удари по районах зосередження противника

19:59 10.02.2024
Росіяни за добу завдали три ракетних і 43 авіаційних удари по території України

Росіяни за добу завдали три ракетних і 43 авіаційних удари по території України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Харківщина під ворожими ударами

У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

Отримання регіонами захисних систем РЕБ є одним із пріоритетів - Зеленський

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 38 атак окупантів

Наєв заявляє, що дізнався про своє звільнення з посади командувача ОС ЗСУ зі ЗМІ

ОСТАННЄ

Силами оборони вночі знищено ракету Х-59 і 14 із 17 "Шахедів", які атакували Україну - Повітряні сили ЗСУ

12 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ізраїльські військові врятували двох заручників, по м. Рафах у Секторі Гази завдано ударів із повітря

У Дюссельдорфі трагічно загинув 17-річний баскетболіст юнацьких збірних України

Маск спростував інформацію про те, що російські війська нібито використовують термінали Starlink

Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

Стубб стане новим президентом Фінляндії, підтримка України триватиме

Окупанти вдарили С-300 по Люботину, інформації про постраждалих немає - Синєгубов

Сенат США зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

Харківщина під ворожими ударами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА