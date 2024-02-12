РФ за добу завдала по Україні чотири ракетних і 110 авіаційних ударів - Генштаб

Ворог завдав 4 ракетних і 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 понеділка.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БПЛА.

За даними Генштабу, авіаційних ударів зазнали: Кліщіївка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Антонівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Роботине, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області; Качкарівка, Монастирське, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.