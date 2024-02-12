Окупанти за добу обстріляли сім громад прикордоння Сумської області

За минулу добу окупанти з різних видів зброї обстріляли сім громад прикордоння Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації про ситуацію на кордоні станом на 21.00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 153 вибухи - з мінометів, артилерії, гранатометів, танка, а також обстріл FPV дроном камікадзе і скидання ВОГ із БПЛА. Обстрілу зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громади", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в обладміністрації, по Новослобідській громаді ворог бив з артилерії (11 вибухів), РСЗВ (10 вибухів). Також був обстріл FPV дроном (2 вибухи).

У Хотинській громаді здійснено мінометні обстріли (12 вибухів), танковий обстріл (6 вибухів) і скидання ВОГ із БПЛА (4 вибухи).

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли (31 вибух) і артобстріли (8 вибухів).

Крім того, на територію Шалигинської громади росіяни скинули 12 мін, також був гранатометний обстріл (8 вибухів).

По Миропільській громаді здійснено скидання ВОГ із БпЛА (1 вибух) та 22 вибухи з мінометів.

По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (7 вибухів), а по Великописарівській - із мінометів (19 вибухів).

