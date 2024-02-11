У Молдові біля молдовсько-українського кордону виявлено фрагменти БПЛА Shahed

У Молдові поблизу молдовсько-українського кордону неподалік від села Етулія Вулканештського району прикордонна поліція виявила фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed, повідомляє NewsMaker у неділю.

"Район, де знайшли уламки бойового безпілотника, оточений... Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає", - йдеться в повідомленні NewsMaker із посиланням на прикордонну поліцію.

Як зазначається, у прикордонній поліції допускають, що "виявлені уламки дрона є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою".

Атака безпілотників сталася в ніч із 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.