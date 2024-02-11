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19:50 11.02.2024

Генштаб ЗСУ: Війська РФ завдали одного ракетного і 79 авіаційних ударів за добу

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Генштаб ЗСУ: Війська РФ завдали одного ракетного і 79 авіаційних ударів за добу

Російські окупаційні війська протягом доби завдали один ракетний і 79 авіаційних ударів, здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 неділі.

"Загалом ворог завдав 1 ракетного та 79 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 140 населених пунктів України.

Авіаційні удари було завдано поблизу населених пунктів Ізюм Харківської області, а також Антонівка, Костянтинівка, Рівнопіль Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новоандріївки Запорізької області та в районах населених пунктів Качкарівка і Монастирське Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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