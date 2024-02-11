Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 95 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку відбито 38 атак окупантів

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 95 бойових зіткнень, зокрема на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 38 атак окупаційних військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 неділі.

Як випливає з повідомлення Генштабу у фейсбуці, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На куп'янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки біля Табаївки Харківської області, на лиманському - 3 атаки поблизу Білогорівки Луганської області та Роздолівки Донецької області, "де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ".

На бахмутському напрямку відбито 17 атак росіян біля Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Там "ворог намагався покращити тактичне положення".

На авдіївському напрямку, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, відбито 22 атаки ворога у Авдіївки та ще 16 атак південніше Тоненького, поблизу Первомайського, Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників неподалік Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. "На цьому напрямку ворог 28 разів безуспішно намагався покращити тактичне становище", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на Новопавлівському напрямку відбито атаку ворога на північ від Приютного Запорізької області, на Запорізькому - в районі Роботиного Запорізької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилося місто Херсон", - інформує Генштаб.