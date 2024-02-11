Події

17:20 11.02.2024

Через обстріл у Херсоні поранено жінку, зафіксовано влучання в медзаклад - ОВА

1 хв читати

Унаслідок денного обстрілу в Херсоні постраждала жінка, її доправили в лікарню в стані середньої тяжкості, також було пошкоджено будівлю одного з медичних закладів, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Окупанти вдарили по Херсону. Постраждала пасажирка маршрутки. 61-річну жінку доставили в лікарню в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні ОВА в телеграм-каналі в неділю.

Пізніше, Херсонська ОВА також повідомила про влучання в медзаклад: "ворожа армія поцілила в один із медичних закладів Херсону. Через удар пошкоджено внутрішні приміщення, систему теплопостачання", - зазначено в повідомленні.

"На щастя, обійшлося без жертв", - зазначають в ОВА.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 11.02.2024
У Черкаській області збито два ворожі "Шахеди" - голова ОВА

У Черкаській області збито два ворожі "Шахеди" - голова ОВА

11:01 11.02.2024
Унаслідок атаки ворожих дронів у Миколаєві постраждала одна людина, загалом в області знищили 18 БПЛА - голова ОВА

Унаслідок атаки ворожих дронів у Миколаєві постраждала одна людина, загалом в області знищили 18 БПЛА - голова ОВА

08:47 11.02.2024
Унаслідок обстрілу села на Харківщині загинула мирна мешканка

Унаслідок обстрілу села на Харківщині загинула мирна мешканка

08:42 11.02.2024
У Дніпропетровській області збито два БПЛА, є поранений

У Дніпропетровській області збито два БПЛА, є поранений

08:33 11.02.2024
Ворог випустив 201 снаряд по Херсонській області за добу, є загиблий і поранений

Ворог випустив 201 снаряд по Херсонській області за добу, є загиблий і поранений

08:18 11.02.2024
У Херсоні в результаті обстрілів пошкоджено лінії електропередачі і можуть бути перебої з водопостачанням - Мрочко

У Херсоні в результаті обстрілів пошкоджено лінії електропередачі і можуть бути перебої з водопостачанням - Мрочко

07:05 11.02.2024
Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області

12:26 10.02.2024
Без напруги через обстріли залишилися шахти в Донецькій області та ВЕС на Миколаївщині - Міненерго

Без напруги через обстріли залишилися шахти в Донецькій області та ВЕС на Миколаївщині - Міненерго

09:53 10.02.2024
За добу ворог здійснив 29 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей

За добу ворог здійснив 29 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей

08:09 10.02.2024
Армія РФ здійснила 66 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула

Армія РФ здійснила 66 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наєв заявляє, що дізнався про своє звільнення з посади командувача ОС ЗСУ зі ЗМІ

Макрон відклав заплановану на 13-14 лютого поїздку в Україну з міркувань безпеки - ЗМІ

Павлюк очолив Сухопутні війська, Содоль став командувачем Об'єднаних сил замість Наєва

У Херсоні в результаті обстрілів пошкоджено лінії електропередачі і можуть бути перебої з водопостачанням - Мрочко

Найбільшу кількість ворожих атак ЗС України відбили на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках

ОСТАННЄ

Військові США атакували безпілотні катери та протикорабельні ракети хуситів

Брінк про атаку на Харків: Ось чому нам потрібно підтримувати Україну; зупинити такі жахливі злочини

Затримано 8 українців, які намагалися незаконно перетнути кордон із Молдовою - Держприкордонслужба

В Україну з окупованих районів повернулися бабуся з 16-річною онукою

Наєв заявляє, що дізнався про своє звільнення з посади командувача ОС ЗСУ зі ЗМІ

Єгипет погрожує призупинити дію ізраїльсько-єгипетського мирного договору в разі наступу Ізраїлю на Рафах - ЗМІ

У Харківській області мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою, постраждали 12 осіб - поліція

Макрон відклав заплановану на 13-14 лютого поїздку в Україну з міркувань безпеки - ЗМІ

Війна з Україною спричиняє нестачу медпрацівників у РФ, у 7 регіонах ситуація гостра - британська розвідка

На кордоні з Польщею в найближчі пів року запрацює автомобільний п/п "Нижанковичі - Мальховичі" - Львівська ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА