Через обстріл у Херсоні поранено жінку, зафіксовано влучання в медзаклад - ОВА

Унаслідок денного обстрілу в Херсоні постраждала жінка, її доправили в лікарню в стані середньої тяжкості, також було пошкоджено будівлю одного з медичних закладів, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Окупанти вдарили по Херсону. Постраждала пасажирка маршрутки. 61-річну жінку доставили в лікарню в стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні ОВА в телеграм-каналі в неділю.

Пізніше, Херсонська ОВА також повідомила про влучання в медзаклад: "ворожа армія поцілила в один із медичних закладів Херсону. Через удар пошкоджено внутрішні приміщення, систему теплопостачання", - зазначено в повідомленні.

"На щастя, обійшлося без жертв", - зазначають в ОВА.