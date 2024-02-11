В Україну з окупованих районів повернулися бабуся з 16-річною онукою

Громадянка України та її неповнолітня онука змогли виїхати з окупованих територій, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю.

"Життя в окупації сповнене страху і жахів. У цьому переконує історія сім'ї, якій вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію. Бабуся-опікунка та її 16-річна онука не могли виїхати, бо боялися проходження ворожих блокпостів. Відповідні служби тривалий час працювали з родиною та допомогли подолати всі перешкоди. Тож радий вітати на вільній землі ще одну дитину, ще одну родину", - написав Прокудін у телеграм-каналі.