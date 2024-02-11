Нетаньягу обіцяє евакуацію мирних жителів із Рафаха у зв'язку з підготовкою наступу ізраїльських військ

Ізраїль надасть безпечний прохід для евакуації мирних жителів із Рафаха в Секторі Гази перед наступом на сили угруповання ХАМАС у цьому місті, заявив в інтерв'ю телеканалу ABC ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу.

"Ми маємо намір (...) організувати безпечний коридор, яким зможе піти цивільне населення", - сказав прем'єр.

На запитання, куди можуть вирушити евакуйовані палестинці, Нетаньягу зазначив, що Ізраїль "працює над детальним планом", і що він намагається "уберегти цивільне населення від небезпеки".

Прем'єр повторив, що "перемога не за горами", і що ізраїльські війська розгромлять батальйони, що залишаються у ХАМАС, у Рафасі, який, за словами Нетаньягу, став "останнім бастіоном" угруповання. Він відкинув заклики не направляти ізраїльські війська в Рафах, наголосивши, що таке рішення було б рівноцінним поразці.

Минулої п'ятниці стало відомо, що Нетаньягу дав наказ підготувати план евакуації мирного населення з Рафаха, розташованого в Секторі Гази на кордоні з Єгиптом, перед очікуваним ізраїльським наступом. Водночас у Рафаху зібралися близько 1,4 - 1,5 млн палестинців, які тікають від боїв по всьому Сектору Гази.

Раніше на Заході критикували план Ізраїлю почати наступ на Рафах. Представник держдепу Ведант Патель зазначав, що без належного планування військова кампанія в зоні, де переховується близько мільйона людей, перетвориться на катастрофу. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголошував, що Вашингтон не підтримуватиме наступальних дій Ізраїлю на Рафах.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснила напад на Ізраїль. Жертвами атаки стало понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб було взято в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС.

За даними МОЗ Сектору Гази, загальна кількість загиблих в анклаві палестинців із 7 жовтня зросла до 28 тис. 64 осіб, поранених - до 67 тис. 611. Однак у статистиці МОЗ Гази не розділяють втрати серед цивільного населенням і серед членів палестинських збройних угруповань.