Чотири ворожі ракетоносії перебувають у Чорному морі та один у Середземному

У Чорному морі станом на ранок неділі перебувають чотири ворожі ракетоносії, а в Середземному - один, загальний залп ракет до 32 і до 8, відповідно, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"Станом на 08:00 11.02 у Чорному морі 14 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 32 ракет, в Азовському морі 1 ворожий корабель, у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 22 судна, з них 1 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.