Події

08:10 11.02.2024

Найбільшу кількість ворожих атак ЗС України відбили на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках

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Найбільшу кількість ворожих атак ЗС України відбили на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Бійці Збройних сил України за добу станом на ранок неділі відбили 35 атак окупантів на мар'їнському напрямку, 33 атаки на авдіївському, а на бахмутському відбито 14 ворожих атак, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"За минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень", - ідеться у зведенні.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські Сили оборони минулої доби відбили 23 атаки ворога поблизу н.п. Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак біля Сєверного, Тоненького і Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника у Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На лиманському напрямку українські військові відбили 6 атак противника неподалік н.п. Терни, південно-східніше Виїмки, Роздолівки Донецької області.

На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога біля Водяного Донецької області.

На запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Разом із тим, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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