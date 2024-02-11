Події

08:03 11.02.2024

Окупанти за добу здійснили три ракетні та 63 авіаудари, також 93 обстріли з РСЗВ

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Окупанти за добу здійснили три ракетні та 63 авіаудари, також 93 обстріли з РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили три ракетні та 64 авіаційні удари, а також 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 неділі.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні.

Так, авіаударів зазнали Середина-Буда, Дружба Сумської області; Варварівка, Вільхуватка Харківської області; Терни, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Антонівка, Вугледар Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Червоний Маяк, Кринки Херсонської області.

Крім того, під ворожим артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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