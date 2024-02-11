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07:05 11.02.2024

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області

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Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області

Російські окупаційні війська в суботу здійснили 28 обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, восьми громад, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 150 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська громади", - сказано в повідомленні.

У ️Есманьській був кулеметний обстріл і мінометні обстріли (8 вибухів). У Шалигинській ворог бив із артилерії (5 вибухів). У ️Білопільській зафіксовано мінометні обстріли (35 вибухів), гранатометний обстріл (29 вибухів) та артобстріли (9 вибухів). У ️Середино-Будській здійснено авіаудар (5 вибухів) та авіаудар ракети НУРС (4 вибухи). У Краснопільській - 18 мін скинув ворог на її територію. Також були артобстріли (8 вибухів). У Дружбівській росіяни скинули 4 керовані авіаційні бомби на її територію. Пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств. У Великописарівській проведено мінометний обстріл (11 вибухів). У Хотинській - мінометний обстріл (4 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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