Без надійного захисту неба над Харковом відбуватимуться трагедії та втрати

Мер Харкова Ігор Терехов закликає до відповідальності за захист міста, зазначивши, що без надійного захисту неба над ним відбуватимуться трагедії та втрати, яких можна було уникнути.

"Щодня показує, що без надійного захисту неба ми стикаємося з трагедіями, з втратами, які могли б уникнути. У своїй діяльності, спілкуючись з керівництвом країни, з військовими, з нашими міжнародними друзями, я завжди наголошую: ми всі повинні взяти на себе відповідальність за захист Харкова", - написав він у телеграм-каналі у суботу ввечері.

За його словами, "це наш спільний обов'язок, тому що Харків – це більше, ніж місто. Це символ нашої непереборності, відваги, символу того, що ми стоїмо на захисті демократії".

Він зазначив, що влада міста продовжує підтримувати українських військових. "Підтримка наших Збройних Сил, наших військових, які потребують допомоги - це наша справа честі, наша відповідальність", - написав він.

За словами мера, харківська міська рада у 2023 році перерахувала понад півмільярда гривень на потреби військовим, у тому числі для ППО та організації мобільних груп знищення "шахедів". з

Крім того, було придбано авто для створення цих мобільних груп, облаштували їх усім необхідним.

"І сьогодні, у разі потреби у військових, ми обов'язково зробимо все, щоб ці мобільні групи збивали безпілотники. Ми повинні об'єднати зусилля заради Харкова, України. Разом ми сильніші, разом здатні захистити та вберегти наше місто!", - підсумував Терехов.