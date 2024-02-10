Правоохоронці встановили, що в Харкові сталася детонація трьох ворожих БПЛА

Харківські правоохоронці встановили, що сталася детонація трьох ворожих БПЛА "Shahed", повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Поліцією вже встановлено, що сталася детонація трьох БПЛА типу Shahed, які прилетіли з Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські завершили огляд знищених будинків.

Також на місці вибухів поліцейські виявили залишки ворожої зброї: фрагменти фюзеляжу та крил, елементи системи наведення та навігації, роз'єми електромереж, частини управління.

Водночас робота на території нафтобази триває, правоохоронці шукають уламки ворожих дронів.

Крім того, у поліції повідомили, що харківські слідчі та криміналісти закінчили роботу в морзі з тілами загиблих.

"За відібраними зразками трьох родичів триває робота. Зразки, відібрані в морзі, направили в мобільну ДНК-лабораторію", - повідомили в Нацполіції.

Як повідомлялося, родичі загиблої внаслідок російського удару по Харкову сім'ї здали зразки ДНК для дослідження і точної ідентифікації загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок атаки "шахедами" АЗС і пожежі, яка сталася в Харкові, зросла до семи осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уранці в суботу.