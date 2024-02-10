Події

20:06 10.02.2024

Правоохоронці встановили, що в Харкові сталася детонація трьох ворожих БПЛА

1 хв читати

Харківські правоохоронці встановили, що сталася детонація трьох ворожих БПЛА "Shahed", повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Поліцією вже встановлено, що сталася детонація трьох БПЛА типу Shahed, які прилетіли з Росії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські завершили огляд знищених будинків.

Також на місці вибухів поліцейські виявили залишки ворожої зброї: фрагменти фюзеляжу та крил, елементи системи наведення та навігації, роз'єми електромереж, частини управління.

Водночас робота на території нафтобази триває, правоохоронці шукають уламки ворожих дронів.

Крім того, у поліції повідомили, що харківські слідчі та криміналісти закінчили роботу в морзі з тілами загиблих.

"За відібраними зразками трьох родичів триває робота. Зразки, відібрані в морзі, направили в мобільну ДНК-лабораторію", - повідомили в Нацполіції.

Як повідомлялося, родичі загиблої внаслідок російського удару по Харкову сім'ї здали зразки ДНК для дослідження і точної ідентифікації загиблих, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок атаки "шахедами" АЗС і пожежі, яка сталася в Харкові, зросла до семи осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уранці в суботу.

 

 

 

Теги: #бпла #детонація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:01 10.02.2024
Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

Кількість загиблих унаслідок атаки БПЛА та пожежі в Харкові зросла до п'яти людей

06:09 10.02.2024
Українські сили провели успішний удар БпЛА по двох НПЗ у Краснодарському краї

Українські сили провели успішний удар БпЛА по двох НПЗ у Краснодарському краї

01:17 10.02.2024
У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

У Харкові внаслідок атаки ворожих БПЛА виникла об'ємна пожежа

23:30 09.02.2024
В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами

В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами

23:19 09.02.2024
Окупанти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Харкова і Великого Бурлука

Окупанти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Харкова і Великого Бурлука

23:08 09.02.2024
Харків під атакою ворожих БПЛА

Харків під атакою ворожих БПЛА

11:50 09.02.2024
Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело

Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело

15:58 07.02.2024
Україна готується до масового випуску аналогів російського БПЛА "Ланцет"

Україна готується до масового випуску аналогів російського БПЛА "Ланцет"

17:54 06.02.2024
Хакери PRANA Network зламали поштові сервери іранської компанії, яка сприяє нелегальному продажу дронів у РФ

Хакери PRANA Network зламали поштові сервери іранської компанії, яка сприяє нелегальному продажу дронів у РФ

07:31 03.02.2024
РФ вночі атакувала ракетами Х-59 і "Шахедами", силами ППО ліквідовано 9 із 14 БПЛА противника

РФ вночі атакувала ракетами Х-59 і "Шахедами", силами ППО ліквідовано 9 із 14 БПЛА противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів

Зеленський призначив заступників Головкома ЗСУ та начальника Генштабу

Унаслідок російської атаки по Харкову загинула прокурор Чугуївської окружної прокуратури та її родина

У Харкові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки дронів

Зеленський провів важливі наради: Продовжуємо оновлення сил оборони та безпеки України

ОСТАННЄ

Єрмак обговорив із керівництвом прикордонної служби подальше оснащення бригади "Сталевий кордон"

На Закарпатті через підтоплення перекрили дорогу державного значення

У Херсонській області госпіталізували у важкому стані 43-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл

Чверть українських школярів хоче виїхати за кордон - опитування

Українські ракетні війська завдали три удари по районах зосередження противника

Росіяни за добу завдали три ракетних і 43 авіаційних удари по території України

Потоки на в'їзд і виїзд з України цього тижня залишалися рівними - Держприкордонслужба

За добу на лінії фронту відбулося 87 бойових зіткнень

Зеленський провів нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів

Зеленський призначив заступників Головкома ЗСУ та начальника Генштабу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА