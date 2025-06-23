Інтерфакс-Україна
Події
07:58 23.06.2025

У Херсоні чоловік постраждав через детонацію вибухонебезпечного предмета – ОВА

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У Херсоні вранці, в понеділок 28-річний чоловік отримав поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

За інформацією ОВА, чоловік взяв до рук невідому вибухівку, яка здетонувала в його руках, спричинивши вибухову травму та множинні переломи кісток руки.

"28-річний херсонець взяв до рук невідому вибухівку, яка здетонувала у нього в руках. Через це він дістав вибухову травму та множинні переломи кісток руки. Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості" - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/37956

Теги: #детонація #херсон #постраждалий

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