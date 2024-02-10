Росіяни за добу завдали три ракетних і 43 авіаційних удари по території України

Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 43 авіаційні удари, а також здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, поранено серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.