Події

19:59 10.02.2024

Росіяни за добу завдали три ракетних і 43 авіаційних удари по території України

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Росіяни за добу завдали три ракетних і 43 авіаційних удари по території України

Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 43 авіаційні удари, а також здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, поранено серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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