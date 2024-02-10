Події

19:47 10.02.2024

За добу на лінії фронту відбулося 87 бойових зіткнень

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За добу на лінії фронту відбулося 87 бойових зіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, протягом доби відбулося 87 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак біля Тернів, на південний схід від Виїмки, Роздолівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На ббахмутському напрямку українськими підрозділами відбито 9 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 22 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак поблизу Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 31 раз намагалися покращити тактичне положення.

На шахтарському напрямку українськими захисниками відбито атаку ворога біля Водяного Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій українських військ.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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