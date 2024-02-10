Події

16:14 10.02.2024

РФ скинули 4 КАБ на територію Шосткинського району Сумської області: пошкоджено житлові будинки, пожежну частину та підприємство

1 хв читати

Росіяни в суботу об 11.10 скинули 4 керовані авіаційні бомби (КАБ) на територію Дружківської територіальної громади Шосткинського району Сумської області.

"Пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств", - повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють необхідні служби.

Влада області закликала жителів використовувати можливості для евакуації.

Теги: #сумська_область #каб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:39 10.02.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людини загинули, 4 поранені

Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людини загинули, 4 поранені

21:07 09.02.2024
У Сумській області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

У Сумській області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

18:39 09.02.2024
Кількість загиблих унаслідок скидання авіабомб у Сумській області збільшилася до трьох осіб - обладміністрація

Кількість загиблих унаслідок скидання авіабомб у Сумській області збільшилася до трьох осіб - обладміністрація

18:00 09.02.2024
Унаслідок ворожих авіаударів на Сумщині загинули дві людини, четверо поранені, під завалами може перебувати жінка - прокуратура

Унаслідок ворожих авіаударів на Сумщині загинули дві людини, четверо поранені, під завалами може перебувати жінка - прокуратура

01:58 09.02.2024
Унаслідок обстрілів військами РФ у Сумській області за добу було понад 250 вибухів

Унаслідок обстрілів військами РФ у Сумській області за добу було понад 250 вибухів

07:05 08.02.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

11:01 07.02.2024
Окупанти скинули три авіабомби по Юнаківській громаді Сумської області

Окупанти скинули три авіабомби по Юнаківській громаді Сумської області

23:14 06.02.2024
Армія РФ за минулий день обстріляла дев'ять громад Сумської області

Армія РФ за минулий день обстріляла дев'ять громад Сумської області

04:34 06.02.2024
У Сумській області через обстріли за добу загинув один цивільний, вісім дістали поранення

У Сумській області через обстріли за добу загинув один цивільний, вісім дістали поранення

19:01 05.02.2024
Окупанти вдарили з "Градів" по Сумщині, загинув місцевий житель

Окупанти вдарили з "Градів" по Сумщині, загинув місцевий житель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

Павлюка звільнено з посади першого заступника голови Міноборони у зв'язку з переходом на іншу роботу

ЗСУ за добу ліквідували 980 окупантів, 9 танків - Генштаб ЗСУ

У Харкові семеро людей загинули і троє поранені внаслідок пожежі на АЗС - МВС

ОСТАННЄ

Росіяни здійснили 4 невдалі штурми українських позицій на лівобережжі Дніпра - Сили оборони півдня

Унаслідок нічної атаки дронів без житла залишилися 57 харків'ян

ДБР вилучило партію контрабандних цигарок на 12 млн грн, яку намагалися вивезти до ЄС у бензовозах

Зеленський про російську атаку БПЛА по Харкову: терор не може залишатися безкарним

Військові частини зможуть вести облік військового майна тільки в електронній формі - Міноборони

В Україну вдалося повернути з окупації ще одну дитину - Мінреінтеграції

В Україні найближчими днями очікується плюсова температура повітря

Український удар по Бельбеку 31 січня може призвести до зниження здатності РФ координувати повітряну активність у Чорноморському регіоні - британська розвідка

Відновлено рух вантажівок у ПП "Шегині-Медика" на польському кордоні

Ворог застосовує резерви на Куп'янському напрямку, щоб поповнити втрати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА