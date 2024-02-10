РФ скинули 4 КАБ на територію Шосткинського району Сумської області: пошкоджено житлові будинки, пожежну частину та підприємство
Росіяни в суботу об 11.10 скинули 4 керовані авіаційні бомби (КАБ) на територію Дружківської територіальної громади Шосткинського району Сумської області.
"Пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств", - повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
На місці працюють необхідні служби.
Влада області закликала жителів використовувати можливості для евакуації.