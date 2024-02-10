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14:22 10.02.2024

Військові частини зможуть вести облік військового майна тільки в електронній формі - Міноборони

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Військові частини зможуть вести облік військового майна тільки в електронній формі - Міноборони

Міністерство оборони України внесло зміни до наказу №440 "Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України", згідно з якими відтепер військові частини зможуть вести облікові реєстри та допоміжні документи тільки в електронній формі, повідомляє пресслужба відомства.

"У середньому командир роти зараз витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним із найоб'ємніших бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", - цитує пресслужба заступника міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерину Чорногоренко.

У Міністерстві наголошують, що для ведення облікових реєстрів та допоміжних документів (журналів з майна) лише в електронній формі, військові частини мають використовувати програмне забезпечення, що прийняте в експлуатацію Міноборони та допущене до дослідної експлуатації.

"Для переходу на такі програми командирам або начальникам військових частин, які ведуть власне військове господарство, потрібно видати наказ про їхнє використання", - йдеться в повідомленні.

У разі переходу залишається тільки електронний облік, вести паперові журнали і дублювати інформацію заборонено. 

Теги: #облік #вч #військове_майно

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