Інтерфакс-Україна
Події
16:05 19.05.2025

У Сумській області до 10 років за гратами засуджено військовослужбовця, який торгував майном штурмової роти

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У Сумській області до 10 років за гратами засуджено військовослужбовця, який торгував майном штурмової роти

За публічного обвинувачення прокурорів Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд визнав місцевого військовослужбовця винним у привласненні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану.

"Встановлено, що військовослужбовець однієї з військових частин, дислокованих на території Сумської області, перебуваючи на посаді сержанта з матеріального забезпечення штурмової роти, під час виконання службових обов’язків отримав на відповідальне зберігання військове майно, зокрема прилади нічного бачення та тепловізійні біноклі, призначене для забезпечення боєготовності роти. Прокурором в суді доведено, що замість належного обліку та зберігання, зловживаючи службовим становищем, обвинувачений вивіз частину цього майна за межі розташування підрозділу до місця свого тимчасового проживання", - повідомляє пресслужба прокуратури.

Надалі, діючи умисно та з корисливих мотивів, через приватне листування в месенджері військовослужбовець запропонував раніше знайомій особі придбати ці прилади. Після досягнення домовленості, здійснив збут зазначеного майна шляхом відправки товару службою доставки, а згодом – отримав грошові кошти у розмірі понад 430 тис. грн.

Такими діями військовослужбовець спричинив державі в особі військової частини матеріальні збитки у розмірі понад 4,5 млн грн. Під час досудового розслідування було відшкодовано збитки на суму понад 3 млн грн.

В ході судового розгляду обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Втім, завдані ним збитки не були відшкодовані у добровільному порядку.

Вироком Лебединського райсуду Сумської області його визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років. Також задоволено цивільний позов Сумської спецпрокуратури щодо відшкодування збитків.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Теги: #військове_майно #сумська_область

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