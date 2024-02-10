В Україні найближчими днями очікується плюсова температура повітря

У неділю, 11 лютого, у південній частині та більшості центральних областей України без суттєвих опадів, на решті територій невеликий дощ, уночі в північних областях із мокрим снігом, у східних областях помірний мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

На більшій частині території вночі та вранці туман; у північних і східних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 7-9° тепла, на сході та північному сході країни близько 0°; вдень у північних і східних областях 3-8° тепла, на решті територій 7-12°, на Закарпатті, Прикарпатті, в Одеській області та в Криму 11-16° тепла.

У Києві в неділю, 11 лютого, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 11 лютого найвища температура вдень була 8,8 у 1958, 1997 рр., найнижча вночі -25,0 у 1909 р.

У понеділок, 12 лютого, вночі в південно-східних областях, на Закарпатті та в Карпатах, вдень у південних, східних, місцями в центральних і західних областях невеликий дощ, на решті територій без суттєвих опадів. У північних, східних місцями туман. У північних і східних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний, південно-східний на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, у північних і східних областях 1-6° тепла; вдень 10-15°, у західних областях 4-9° тепла. У Карпатах дощ із мокрим снігом, температура вночі та вдень 3-8° тепла.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.