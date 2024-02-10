Події

08:30 10.02.2024

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні носіїв Калібрів немає - ВМС ЗСУ

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У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні носіїв Калібрів немає - ВМС ЗСУ

РФ вивела на бойове чергування в Чорне море чотири кораблі, в Азовському морі один корабель, носіїв "Калібрів" немає, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в суботу вранці.

"У Чорному морі 4 ворожі кораблі; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 11 кораблів, з них 1 рухався з протоки Босфор; у Чорне море - 13 кораблів, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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