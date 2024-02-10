Генштаб ЗСУ: У ніч на суботу силами ППО знищено 18 ударних БПЛА з 26

Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 18 із 26 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 суботи.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 26 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 18 ворожих дронів знищено", - йдеться у зведенні.

Інформація про наслідки ранкового удару уточнюється.