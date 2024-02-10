Італія виділить 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському соборі

Відбулося підписання угоди між Італією та ЮНЕСКО, відповідно до якої Італія зробить внесок 500 тис. євро на проведення першочергових відновлювальних робіт у Спасо-Преображенському соборі, повідомляє мерія Одеси в п'ятницю.

Так само повідомляється, що в Одесі з офіційним візитом перебуває італійська урядова делегація під головуванням спеціального посланника з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа.

У жовтні 2023 року Італія взяла патронат над відбудовою Одеси та розпочала з цього приводу активну співпрацю з ЮНЕСКО. Ла Чечіліа зазначив, що з початком головування Італії в G7, з 1 січня 2024 року, питання відновлення України внесено також до пріоритетів "Великої сімки".

Координаторка ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі представила основні напрямки співпраці, серед яких термінова стабілізація пошкоджених пам'яток, створення Майстер-плану управління об'єктами культурної спадщини. Так само в перспективі - розробка рекомендацій і протоколів щодо захисту та розвитку Одеси відповідно до принципів сталого розвитку.

Планується підписання тристороннього Меморандуму про співпрацю з відновлення Одеси (Італія - Україна - ЮНЕСКО), а також окремо між Італією та Україною, де будуть окреслені сфери співпраці.

Раніше повідомлялося, що одеська влада попереджала про небезпеку подальшого руйнування Спасо-Преображенського собору, який постраждав від російської ракетної атаки Росії по місту 23 липня 2023 року, а в ніч на 11 листопада минулого року опинився підтопленим після сильного дощу.