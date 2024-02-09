Події

23:04 09.02.2024

У Миколаївській області внаслідок атаки окупантів пошкоджено лінію електропередач

1 хв читати
У Миколаївській області внаслідок атаки окупантів пошкоджено лінію електропередач

У Миколаївській області внаслідок атаки окупантів пошкоджено лінію електропередач, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у п'ятницю ввечері.
"Попередньо без руйнувань. Є пошкодження лінії електропередач. Відновимо швидко", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ОВА.
Раніше в області було оголошено повітряну тривогу, низка каналів повідомляла про те, що в деяких населених пунктах області зникло світло.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Теги: #україна #обстріл #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:30 09.02.2024
В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами

В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого внаслідок російської атаки дронами

23:19 09.02.2024
Окупанти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Харкова і Великого Бурлука

Окупанти вдарили дронами по цивільній інфраструктурі Харкова і Великого Бурлука

23:08 09.02.2024
Харків під атакою ворожих БПЛА

Харків під атакою ворожих БПЛА

22:53 09.02.2024
ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

21:34 09.02.2024
Окупанти обстріляли Білозерку, є постраждалий

Окупанти обстріляли Білозерку, є постраждалий

20:31 09.02.2024
Окупанти обстрілюють Херсон, у прибережних районах чути вибухи - Мрочко

Окупанти обстрілюють Херсон, у прибережних районах чути вибухи - Мрочко

09:06 09.02.2024
Напередодні виборів європейцям необхідно краще пояснити загрози у зв'язку з агресією РФ проти України - Боррель

Напередодні виборів європейцям необхідно краще пояснити загрози у зв'язку з агресією РФ проти України - Боррель

02:59 09.02.2024
Еквадор розглядає можливість відправки застарілої військової техніки в Україну

Еквадор розглядає можливість відправки застарілої військової техніки в Україну

01:58 09.02.2024
Унаслідок обстрілів військами РФ у Сумській області за добу було понад 250 вибухів

Унаслідок обстрілів військами РФ у Сумській області за добу було понад 250 вибухів

00:55 09.02.2024
РФ атакує "Шахедами" Харківську область, у Зміївській громаді горить нежитлова інфраструктура

РФ атакує "Шахедами" Харківську область, у Зміївській громаді горить нежитлова інфраструктура

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ХЕРСОНІ - ГОЛОВА МВА

Начальником Генштабу ЗСУ призначено Анатолія Баргилевича

Зеленський обговорив із конгресменами США постачання ППО і далекобійних ракет

Зеленський призначить заступників Сирського

ОСТАННЄ

ВИБУХИ В ХЕРСОНІ - ГОЛОВА МВА

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ - МОНІТОРИНГОВІ КАНАЛИ

Начальником Генштабу ЗСУ призначено Анатолія Баргилевича

Зеленський обговорив із конгресменами США постачання ППО і далекобійних ракет

Президент і глава Кабміну скоординували роботу з партнерами щодо конфіскації російських активів - нарада

Зеленський призначить заступників Сирського

У Сумській області завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаудару

Залужний про звання Героя України: З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вбивства окупантами українських військовополонених у Донецькій області - Офіс генпрокурора

Суддю одного з райсудів Одеської області підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $4 тис. - САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА