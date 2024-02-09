У Миколаївській області внаслідок атаки окупантів пошкоджено лінію електропередач, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у п'ятницю ввечері.

"Попередньо без руйнувань. Є пошкодження лінії електропередач. Відновимо швидко", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ОВА.

Раніше в області було оголошено повітряну тривогу, низка каналів повідомляла про те, що в деяких населених пунктах області зникло світло.

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