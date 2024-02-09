Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вбивства окупантами українських військовополонених у Донецькій області - Офіс генпрокурора

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вбивства окупантами двох українських військовополонених біля с. Кліщіївка Донецької області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"9 лютого 2024 року в медіа було поширено відео розстрілу українських захисників представниками ЗС РФ під час захоплення наших позицій поблизу с. Кліщіївка Бахмутського району. На відео з ворожого дрона зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

Зазначається, що під час наступу на позиції окупанти розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них із піднятими руками, а також убили другого, кинувши гранату в бліндаж.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Служби безпеки України (ГУ СБУ) в Донецькій і Луганській областях.