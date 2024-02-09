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19:54 09.02.2024

Козацькі церкви Київщини оцифрують

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Усі козацькі церкви Київської області будуть оцифровані, повідомила директорка департаменту культури та туризму Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Анна Куценко.

"У 2024 році Департамент культури та туризму визначив основним напрямком своєї діяльності оцифрування культурної спадщини. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту культури і туризму КОВА Анна Куценко", - інформує пресслужба Київської ОВА в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, один із проєктів збереження архітектурної спадщини регіону – оцифрування козацьких церков. Найстарішою козацькою церквою регіону є Покровський храм в селі Сулимівка Бориспільського району, який був зведений у 1622-1628 рр. гетьманом Іваном Сулимою. Наймолодшою козацькою церквою є Покровська у селі Бородані. Її освятили у 1800 році, через чверть століття після руйнації Запорізької Січі. Це був взагалі останній козацький храм в історії.

Загалом у Київській області 28 церков та одна каплиця, які на думку багатьох архітекторів є козацькими.

 

Теги: #церкви #цифра #київщина

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