Події

19:33 09.02.2024

Міжвідомча робгрупа рекомендує спрямувати з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,45 млрд грн на 230 проєктів

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Міжвідомча робоча група рекомендує уряду України виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ 9,45 млрд грн на реалізацію понад 230 проєктів, зокрема розпочатих у 2023 році, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

На засіданні робгрупи у п'ятницю було вирішено рекомендувати виділити 7,6 млрд грн на фінансування 200 регіональних проєктів. Крім того, 1,6 млрд грн рекомендовано спрямувати Агентству відновлення для завершення реалізації розпочатих торік 27 проєктів, і 173 млн грн для завершення семи проєктів, поданих міністерствами.

Як повідомлялося, протягом 2023 року було виділено 58,2 млрд грн із загального обсягу в 61,7 млрд грн Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Теги: #фонд #фінансування #відновлення

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