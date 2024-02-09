Генштаб ЗСУ: Окупанти протягом доби завдали 49 авіаційних ударів і здійснили 52 обстріли з РСЗВ

Російські окупаційні війська протягом доби завдали 49 авіаційних ударів і здійснили 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 18:00 п'ятниці.

"Загалом ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення Генштабу, артилерійського та мінометного обстрілу зазнали понад 105 населених пунктів України, авіаційних ударів було завдано в районах населених пунктів Леонівка Чернігівської області, Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка Сумської області, Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане Харківської області.

"Противник також завдав авіаційних ударів у районі Вугледара Донецької області та в районах населених пунктів Червоний Маяк, Кринки, Берислав Херсонської області. Також ворог здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки, Комишани, Токарівка Херсонської області", - зазначено в повідомленні.