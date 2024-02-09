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19:14 09.02.2024

Генштаб ЗСУ: На авдіївському напрямку українські захисники відбили 27 атак окупантів

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Генштаб ЗСУ: На авдіївському напрямку українські захисники відбили 27 атак окупантів

Протягом доби відбулося 91 бойове зіткнення, на авдіївському напрямку українські захисники відбили 27 атак російських військ, на бахмутському - 18, на мар'їнському - 12, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

Як випливає з повідомлення Генштабу у фейсбуці, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Як повідомляється, на куп'янському напрямку наші захисники відбили 10 атак у районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, на Лиманському - 8 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Ямполівка Донецької області.

"На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 18 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення", - йдеться в повідомленні Генштабу.

На авдіївському напрямку відбито 17 атак російських військ у районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак у районах Первомайського, Невельського Донецької області. "На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався покращити тактичне положення", - інформує Генштаб.

На шахтарському напрямку відбито дві атаки ворога на південь від Золотої Ниви Донецької області та на північ від Приютного Запорізької області, на запорізькому – дві атаки на захід від Новопокровки та в районі Роботиного Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено чотири безуспішні спроби штурму позицій наших військ", - уточнює Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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