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19:12 09.02.2024

Генштаб ЗС України: Авіація і ракетники Сил оборони за добу завдали ударів по семи локаціях окупантів

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Генштаб ЗС України: Авіація і ракетники Сил оборони за добу завдали ударів по семи локаціях окупантів

Українська авіація протягом доби завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу і техніки окупантів, ракетники - по двох, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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