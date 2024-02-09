Генштаб ЗС України: Авіація і ракетники Сил оборони за добу завдали ударів по семи локаціях окупантів

Українська авіація протягом доби завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу і техніки окупантів, ракетники - по двох, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 п'ятниці.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.