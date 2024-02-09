Унаслідок ворожих авіаударів на Сумщині загинули дві людини, четверо поранені, під завалами може перебувати жінка - прокуратура

У п'ятницю вдень окупанти скинули сім бомб на прикордонні громади Сумського району Сумської області: загинули двоє людей, четверо поранені, під завалами може перебувати жінка, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти з території російської федерації здійснили авіаційний удар по території Сумського району. За попередніми даними, ворог скинув 7 авіаційних бомб типу "КАБ" на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади", - йдеться в повідомленні відомства в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, наразі відомо, що внаслідок атаки ворога загинули двоє мирних жителів, іще одна жінка може перебувати під завалами. Ще чотири людини дістали поранення.

Пошкоджені приватні житлові будинки, територія фермерського господарства, складське приміщення.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).