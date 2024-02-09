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17:44 09.02.2024

Аграрний міністр Польщі попросив фермерів-страйкарів припинити блокаду прикордонних переходів

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Аграрний міністр Польщі попросив фермерів-страйкарів припинити блокаду прикордонних переходів

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський під час переговорів зі страйкуючими фермерами попросив їх припинити блокаду прикордонних переходів на українсько-польському кордоні, повідомило Міністерство сільського господарства Польщі в соцмережі "Х".

"Я буду звертатися до фермерів із проханням зняти блокування. Я розумію, що фермери хочуть, щоб споживачі знали про їхні проблеми й усвідомлювали, що проблеми сільського господарства - проблеми всіх мешканців", - процитував Мінсільгосп Польщі його виступ на пресконференції в Пшиборовиці (Мазовецьке воєводство) в п'ятницю після переговорів зі страйкарями.

Міністр наголосив, що фермери хочуть, щоб уся Польща знала про їхні проблеми і що вони потребують фінансової підтримки через складну ситуацію, в якій опинилися.

"Щоб реалізувати ваші вимоги, нам потрібна підтримка. Було помилкою настільки відкрити ринок Європейського Союзу для агропродукції з України. Ми слідкуватимемо за ситуацією на ринках і слідкуватимемо за тим, щоб на наш ринок не потрапляло надто багато цих товарів", - констатував Секерський і додав, що протести фермерів змусили змінити європейську аграрну політику.

Міністр також повідомив, що Польща проводить технічні переговори з Україною і спілкується з Європейською Комісією. За його інформацією, вже є зрушення від вимог ЄС, подальші переговори тривають.

"Протести фермерів у Європейському Союзі змусили змінити ставлення Європейської комісії, яка усвідомила, якими є соціальні очікування", - сказав Секерський і попросив фермерів-страйкарів пам'ятати, що не всі проблеми можна вирішити швидко.

Як повідомлялося, польські фермери оголосили про старт 9 лютого акції протесту, яка, як очікується, триватиме 30 днів. Протягом цього періоду страйкарі блокуватимуть прикордонні переходи на українсько-польському кордоні. Рішення про акцію протесту ухвалили, зокрема, правління NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Причиною протесту вони називають нещодавнє рішення ЄК продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року.

 

Теги: #блокада #польща #секерський

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