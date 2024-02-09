Єврокомісар із сільського господарства пообіцяв польським фермерам-страйкарям збільшення фінансування і продовження пільг

Єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський висловив солідарність зі страйкуючими польськими фермерами і озвучив вжиті заходи, для обмеження імпорту українських агротоварів, а також для стабілізації ситуації на польському ринку.

"Шановні фермери, учасники протестів! Ще раз спасибі за продовольчу безпеку, яку ви гарантуєте усім нам, і за ваші зусилля на захист довкілля, клімату та благополуччя тварин. Я з вами, я поважаю ваш протест, підтримую ваші вимоги", - написав він у відкритому зверненні до фермерів у соціальній мережі "Х".

Єврокомісар нагадав, що імпорт зерна з України до "прифронтових" країн припинено. Імпорт цукру, м'яса птиці та яєць буде обмежено і вже підготовлено відповідний проект ЄС. Обмеження на застосування пестицидів у сільському господарстві знято, а вимогу щодо щорічного відведення 4% сільгоспугідь під пар (агротехнологію, за якої орна земля залишається поза сівозміною для відновлення її властивостей - ІФ-У) призупинено.

Крім того, останнім часом сільськогосподарські фонди Польщі збільшено на EUR4 млрд. Польський національний стратегічний план було схвалено одним із перших у ЄС, і Польща мала найбільше часу для впровадження нового CAP. Сільськогосподарські фонди на суму понад EUR5 млрд на рік були передані Польщі без жодних етапів або попередніх умов. Прямі виплати фермерам на ведення сільгоспдіяльності вирівнялися і досягли рівня, вищого за середній у ЄС.

"Сільське господарство, на моє прохання, було виключено з обов'язкового скорочення викидів CO2 до 2040 року. Сільське господарство на моє прохання було включено в систему "військової" державної допомоги, завдяки чому польські фермери, за згодою Європейської Комісії, висловленою 16 разів, отримали державну допомогу в розмірі майже EUR4 млрд - найбільшу суму в історії ЄС та найбільшу серед усіх країн", - констатував єврокомісар.

Войцеховський запевнив фермерів-страйкарів, що продовжує виступати в Європейському Союзі за збільшення прямих виплат у 2024 році на 10% у рамках держдопомоги.

Він також прагне звільнити фермерів від будь-яких санкцій за недотримання умов ЄСП (пар, сівозміна, зимове укриття) у зв'язку з надзвичайними обставинами (війна в Україні), а також позбавити їх необхідності надавати фотографії та будь-які інші докази для підтвердження реалізації екосхем, замінивши їх на декларацію фермера.

Єврокомісар пообіцяв, що спробує домогтися значного збільшення сільськогосподарського бюджету ЄС на період після 2027 року, а також для допомоги фермерам у кризових ситуаціях. Крім того, він клопоче про можливе продовження після червня 2024 року державної допомоги аграріям через війну Україні.

"З наведеного вище видно, що я домігся 100% того, що було можливо, і щонайменше 50% того, що було неможливо, наприклад, заборони на імпорт з України", - написав Войцеховський і додав, що уважно дослухається до вимог фермерів-протестувальників і активно працюватиме над поліпшенням їхнього становища.

Як повідомлялося, польські фермери оголосили про старт 9 лютого акції протесту, яка, як очікується, триватиме 30 днів, упродовж яких страйкарі блокуватимуть прикордонні переходи на українсько-польському кордоні. Рішення про акцію протесту ухвалили, зокрема, правління NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Причиною протесту вони називають нещодавнє рішення ЄК продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року.