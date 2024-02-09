Сирський: На порядку денному - нові завдання, лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив перше звернення після призначення на посаду, окресливши основні завдання.

"Від щирого серця дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України! На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту в новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів", - написав головком у своєму телеграм-каналі.

Сирський зазначив, що найшвидший і раціональний розподіл і доставка всього необхідного для бойових частин була й залишається основним завданням військової логістики.

"Знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці - завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії", - додав він.

Головком наголосив, що дотримання балансу між виконанням бойових завдань і відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу "залишається як ніколи актуальним".

Також він зазначив, що запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду, як, наприклад, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби, є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у війні.

"Лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні. Дякую колишнім керівникам Збройних сил України та ветеранам, які за 10 років російсько-української війни доклали всіх можливих зусиль задля відновлення і набуття спроможності Української армії - справжнього, міцного фундаменту нашої державності! Єднаймося! Разом до Перемоги!" - наголосив Сирський.