Події

12:43 09.02.2024

Сирський: На порядку денному - нові завдання, лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху

2 хв читати
Сирський: На порядку денному - нові завдання, лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив перше звернення після призначення на посаду, окресливши основні завдання.

"Від щирого серця дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України! На порядку денному стоять нові завдання. Насамперед це чітке й детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту в новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів", - написав головком у своєму телеграм-каналі.

Сирський зазначив, що найшвидший і раціональний розподіл і доставка всього необхідного для бойових частин була й залишається основним завданням військової логістики.

"Знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці - завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів. Життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії", - додав він.

Головком наголосив, що дотримання балансу між виконанням бойових завдань і відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу "залишається як ніколи актуальним".

Також він зазначив, що запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду, як, наприклад, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби, є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у війні.

"Лише зміни та постійне вдосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху. Та, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні. Дякую колишнім керівникам Збройних сил України та ветеранам, які за 10 років російсько-української війни доклали всіх можливих зусиль задля відновлення і набуття спроможності Української армії - справжнього, міцного фундаменту нашої державності! Єднаймося! Разом до Перемоги!" - наголосив Сирський.

Теги: #завдання #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:40 08.02.2024
У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

18:51 08.02.2024
Зеленський: Головнокомандувачем ЗСУ призначено Сирського

Зеленський: Головнокомандувачем ЗСУ призначено Сирського

10:25 08.02.2024
Сирський відвідав військових на бахмутському напрямку, було ухвалено низку рішень

Сирський відвідав військових на бахмутському напрямку, було ухвалено низку рішень

13:40 05.02.2024
Сирський побував на фронті й нагородив українських воїнів

Сирський побував на фронті й нагородив українських воїнів

12:16 03.02.2024
Сирський відвідав підрозділи, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку

Сирський відвідав підрозділи, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку

18:29 22.01.2024
Обстановка на сіверському та бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою - Сирський

Обстановка на сіверському та бахмутському напрямках залишається вкрай напруженою - Сирський

18:36 15.01.2024
Сирський: Наші цілі залишаються незмінними - утримати наші позиції, виснажити ворога

Сирський: Наші цілі залишаються незмінними - утримати наші позиції, виснажити ворога

11:39 15.01.2024
Сирський відвідав військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця"

Сирський відвідав військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця"

16:50 12.01.2024
За останні місяці російські війська не зуміли досягти своїх цілей на сході України - Сирський

За останні місяці російські війська не зуміли досягти своїх цілей на сході України - Сирський

10:26 08.01.2024
Сили оборони України продовжують знищувати наступальний потенціал ворога на куп'янському напрямку - Сирський

Сили оборони України продовжують знищувати наступальний потенціал ворога на куп'янському напрямку - Сирський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів - Генштаб

Українська ППО вночі знищила 10 із 16 "шахедів" у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях

ОСТАННЄ

Рух транспорту на кордоні з Польщею ускладнений через протести фермерів

Єврокомісар із сільського господарства пообіцяв польським фермерам-страйкарям збільшення фінансування і продовження пільг

Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

У суботу по всій Україні сніг із дощем та ожеледиця, у неділю потеплішає

Президент присвоїв Залужному, Буданову та Агеєву звання Герой України

Основна сесія вступних іспитів до магістратури відбуватиметься з 24 червня по 15 липня 2024 року

Несанкціонований відбір газу виявлено на Черкащині - Міненерго

Безпілотники СБУ вдарили по двох НПЗ у Краснодарському краї - джерело

Потужність трьох із дев'яти енергоблоків АЕС знижено для ремонтів - "Укренерго"

ТЧХУ встановило в Херсонській області 19 мобільних укриттів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА