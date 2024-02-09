Несанкціонований відбір газу виявлено на Черкащині - Міненерго

В одному з населених пунктів Черкаської області газівники виявили витік газу на підземному газопроводі низького тиску внаслідок несанкціонованого відбору.

"Під час огляду з’ясувалося, що в тому місці здійснювався несанкціонований відбір газу з розподільного газопроводу. Місце втручання в систему газопостачання перекрито без відключення споживачів", - повідомило Міністерство енергетики в телеграм-каналі у п'ятницю.

Зазначається, що про цю подію повідомлено поліції.

Крім того, повідомляється, що в Жмеринці (Вінницька обл.) через корозійне пошкодження газопроводу припинено газопостачання 30 побутовим споживачам.

Водночас вдалося підключити до постачання ресурсу трьох споживачів у Донецькій області та 19 - у Харкові.